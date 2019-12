Kontroversiel rapper slipper med to års fængsel efter at have stukket sin bande

Han kunne have fået 47 års fængsel, men slap med to. Rapperen Tekashi 6ix9ine valgte nemlig at samarbejde med politiet og stikke sine bandevenner i en opsigtsvækkende retssag.

Den amerikanske rapper og SoundCloud-succes Tekashi 6ix9ine er blevet idømt to års fængsel ved en domstol i New York.

Det skriver flere udenlandske medier.

6ix9ine, med det borgerlige navn Daniel Hernandez, stod ellers til 47 år og potentielt livstid for afpresning, våbenbesiddelse, besiddelse og indsmugling af ulovlige stoffer, skyderier og andre overfald.

Men den flamboyante rapper med det regnbuefarvede hår og det tatoverede ansigt valgte at indgå det, dommeren kaldte et »ekstraordinært« samarbejde med politiet allerede få dage efter retssagen blev indledt i september.

Han gav dem et detaljeret indblik i, hvordan hans bande Nine Trey Gangsters fungerer og vidnede også mod to af de i alt 11 mennesker, der er tiltalte i sagen.

Tekashi 6ix9ine der gæstede Danmark og Store Vega sidste september har tidligere erkendt sig skyldig i at have delt en sexvideo med en 13-årig pige.

Han brød for alvor igennem med rapnummeret ’Gummo’, der i skrivende stund er set 361 millioner gange på YouTube. Dengang var han dog ikke en del af Nine Trey-banden, men brugte deres ry og rygte til at give sig selv street credit.

Ofrer er skuffede

Dagen før dommeren afgjorde sagen, havde Daniel Hernandez sendt et brev til ham, hvor han angrede sine synder.

»Jeg ved nu, at jeg angrer, hvad der er sket, fordi jeg var så heldig at få muligheder, som de fleste mennesker drømmer om, men jeg ødelagde det ved at involvere mig med de forkerte mennesker og jeg skulle have været tro mig selv og mine fans. Jeg undskylder til de ofre, der er blevet påvirket af mine handlinger, til mine fans, der ser op til mig og blev vildledt, til min familie, der regner med mig og til denne domstol for det rod, jeg har bidraget til«, skriver han.

Flere af hans ofre, blandt andet en af dem der er blevet skudt, har skrevet et brev til retten, hvor han stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor den mand, der har gjort hans eget liv til et frygtens fængsel skal have lov til at gå frit omkring.

Ud over de to års fængsel blev Daniel Hernandez også dømt til efterfølgende fem års prøveløsladelse og 300 timers samfundstjenste.