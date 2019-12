Den verdenskendte rapper Stormzy: Storbritannien er blevet mere racistisk, og det er Boris Johnsons skyld

Den verdenskendte rapper Stormzy mener, at racismen i England er blevet mere udbredt, efter at Boris Johnson er kommet til magten som premierminister.

Racismen tager til i Storbritannien. Det mener den verdenskendte engelske rapper Stormzy.

Han mener også, at den engelske premierminister Boris Johnson har bidraget til udviklingen.

Det skriver The Guardian.

Stormzy, hvis rigtige navne er Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo, udtalte i et interview til den italienske avis La Repubblica, at Storbritannien er »racistisk«, også selvom det er »skjult«. Han har dertil sagt, at Boris Johnson har spredt racistiske holdninger blandt borgerne, som nu føler sig motiverede til at gøre det samme.

Han forklarer i interviewet, at det er svært at overbevise borgerne i Storbritannien om, at der er et racisme-problem og forklarer, at han møder folk, der siger: »Stormzy, du er jo succesfuld. Bare se på London, der er masser af sorte mennesker«.

»Det er som om: ’Nej, nej, vi er ikke racistiske’. Men der er meget racisme i dette land«, udtaler rapperen.

»Det er en svær kamp at kæmpe«.

Buh for Boris

Stormzy mener, at Boris Johnsons udtalelser gør det mere acceptabelt at udtale sig racistisk blandt borgerne, som ser premierministeren som et »forbillede« og en »leder« for det britiske samfund.

»Tidligere skulle folk skjule deres racisme. Hvis du mente noget dårligt om sorte mennesker, om muslimer, skulle du holde tæt. Nu har disse menneske fået selvtilliden til at gå ud i offentligheden og sige hvadsomhelst. Det synes jeg er uhyggeligt, det skræmmer mig«, siger Stormzy.

Fordrejet i medierne

Artiklen fra La Repubblica, som flere engelske medier har refereret, har efterfølgende skabt en del røre.

Stormzy mener dog, at hans udtalelser er blevet fordrejet i flere medier.

Han skriver i et Twitter-opslag:

»Alle medier og platforme til publikation, som med vilje fordrejer mine ord for at få noget click-bait, kan sutte min pik, prøv ikke at bede om det i fremtiden«.

Flere medier har nemlig skrevet, at Stormzy havde udtalt, at »Storbritannien er 100 procent racistisk«. Men det er ikke korrekt. Stormzy blev spurgt af journalisten til artiklen fra La Repubblica, om »Storbrittannien stadig er racistisik i dag«. Til det svarede Stromzy, »Ja, 100 procent«.

Stormzy understreger, at han ikke mente, at 100 procent af Storbritannien var racistisk, men at det er 100 procent sikkert, at Storbritannien stadig er racistisk.