70 år i dag: Peter Gabriel har altid været nyskabende

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Da Peter Gabriel senest lod høre fra sig i albumform sidste år, var det med udgivelsen ’Flotsam and Jetsam’, der består af over 60 b-sider fra singler, sjældne numre og remixes. Det album er kun tilgængeligt digitalt, hvilket ligger i udmærket forlængelse af, at den engelske sanger, sangskriver og producer i årene inden årtusindeskiftet var pioner inden for digital distribution af musik.