Han er en af vor tids største studietroldmænd: »I et indierockband skal man lige spise aftensmad og måske ryge en joint. Sådan er det ikke i Nashville!«

3 vigtige Jonathan Wilson-produktioner

’Fanfare’. ​​​​​​På sit andet soloalbum fra 2013 satte Jonathan Wilson alle sejl til som producer. Hans solodebut, ’Gentle Spirit’, havde overbevist om hans evner som sanger-sangskriver og nu knyttede han de to sider af sit talent sammen til en helt igennem fornem pakke. På albummet medvirkede gamle kæmper som Graham Nash, David Crosby og Roy Ayers sammen med yngre kollaboratører som Father John Misty og Patrick Sansone.​

’I Love You, Honeybear’. 2015. Jonathan Wilson har sammen med Josh Tillman produceret de første plader med Tillmans alias Father John Misty. Det fælles hovedværk er den bragende flot producerede ’I Love You, Honeybear’, der etablerede den tidligere Fleet Foxes-trommeslager Tillman som en af tidens store satiriske sangskrivere og et absolut alternativt sexsymbol.​

’Man and Myth’. 2013. En særlig hæderfuld disciplin hos producere er at løfte gamle kæmper op i nyt lys, inden det er for sent. Som Rick Rubin har gjort med Johnny Cash og mange andre. Og som Jonathan Wilson var med til at gøre det, da han i 2013 gav en afgørende hjælpende hånd til den engelske folkrock-legende Roy Harper på dennes første album i 13 år.​

Vis mere