Derfor er folk vilde med Phillip Faber: Folk hører happy-go-lucky-musik fra deres unge år som aldrig før

Fakta

Undersøgelsen: Musik og corona

Den store musikaktivitet under coronakrisen har sat gang i et internationalt forskningsprojekt, ’Music in times of the COVID-19 pandemic’.



Adjunkt Niels Chr. Hansen fra Aarhus Institute of Advanced Studies og Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet samarbejder med kolleger fra Max Planck-Instituttet for Empirisk Æstetik i Frankfurt. Også forskere i Dublin, finske Jyväskylä og Boston er involveret.

Over 6.000 spørgeskemaer er sendt ud i seks lande. Blandt de foreløbige resultater er en tendens til, at folk under krisen hører musik fra deres unge år og musik, der er let og glad.

Vis mere