Elegant triospil og fedt gruppeflip: Gu' er det da jazz, selv om det lyder forskelligt

To nylige genudgivelser fra henholdsvis de sene 60’ere og de tidlige 80’ere demonstrerer, at jazz sgu’tte er sådan at sætte i bås.

’Love is a Many-Splendored Thing’ hedder det i den kendte sang, og det samme kan i særdeleshed siges om jazzen. Hvilket med stor tydelighed fremgår af to genudgivelser fra disse måneder. For den ene er elegant triospil med en af den amerikanske jazz’ store pianister, en dansk bassist og en legendarisk trommeslager, den anden er støjende, avantgardistisk fusion anno de glade 60’eres afslutning. Og ikke desto mindre vil kun meget få nedlægge dissens over fællesbetegnelsen jazz.