Vi mødes igen: 103-årig sætter hitlisterekord i Storbritannien

Under Anden Verdenskrig optrådte Dame Vera Lynn for de britiske tropper. Nu er hun tilbage på Storbritanniens hitlister.

Dame Vera Lynn slår rekord som den ældste kunstner, der har befundet sig på Storbritanniens top 40-liste over ugens mest populære album.

Det sker, efter hendes opsamlingsalbum ’100’ fra 2017 fredag kom ind som nummer 30 på hitlisten. Det skriver BBC.

Allerede før fredag tilhørte rekorden for ældste kunstner på hitlisten Dame Vera Lynn. Da ’100’ for tre år siden blev udgivet i forbindelse med hendes 100 års-fødselsdag, blev pladen nummer tre på hitlisten. Dermed blev hun den første 100-årige på listen.

Årsagen til albummets comeback på hitlisten kan hænge sammen med 75-året for VE-dagen (Victory in Europa Day) 8. maj 1945, hvor de allierede officielt fejrede sejren over Nazityskland i Anden Verdenskrig.

Dame Vera Lynn spillede nemlig en ganske særlig rolle under krigen, hvor hun blev kendt som de britiske troppers ’sweetheart’. Den 103-årige rejste under Anden Verdenskrig rundt og underholdt de britiske soldater i lande som Egypten, Indien og Burma.

Dame Vera Lynns mest kendte sang, ’We’ll Meet Again’ fra 1939, synges derfor ofte på VE-dagen.

I år skete det blandt andet som en ’virtuel duet’ med gamle optagelser af Dame Vera Lynn og operasangeren Katherine Jenkins, der i forbindelse med 75 års-dagen for VE-dagen optrådte i det ikoniske koncerthus Royal Albert Hall i London. På grund af coronakrisen var salen helt tom, og duetten kunne kun ses online.

Om ’We’ll Meet Again’ har Dame Vera Lynn selv sagt, at »det er en god sang, eftersom den går med hvem som helst hvor som helst, der skal sige farvel til nogen«.

Derfor kan ’We’ll Meet Again’ netop være aktuel igen nu, hvor coronakrisen har tvunget mange til at sige midlertidigt farvel til deres kære under isolationen.

Det adresserede Dame Vera Lynn i marts, da hun markerede sin 103 års-fødselsdag med en ny video til ’We’ll Meet Again’. I en voiceover i videoen opfordrer Vera Lynn nationen til at »blive ved med at smile og blive ved med at synge«.