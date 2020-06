Rapper viser porno i ny, kontroversiel musikvideo. Men har hun selv noget tøj på musikalsk?

I en ny musikvideo vil rapperen Nikoline vise flydende seksualitet på en måde, hun mener, har manglet. Det gør hun med eksplicitte sexscener. »Budskaberne og den fangende visualitet kan dække over, at musikken i sig selv ikke har haft en lignende gennemslagskraft«, siger musikekspert.

Oralsex. Fingre ind og ud af en kvindes kusse. Lars Von Trier uden tøj på.

Rapperen Nikoline har udgivet sin til dato mest udfordrende musikvideo til sangen ’Gourmet’.

I den 3 minutter og 18 sekunder lange video ser man seks helt eller delvist nøgne mennesker.

Fem af dem kysser, danser, rører ved hinanden og har sex. Den sjette er filminstruktør Lars von Trier, der kort optræder i et klip, hvor han og Nikoline står ved siden af hinanden - begge i bar overkrop.

Videoen er filmet af Von Triers faste filmfotograf Manuel Alberto Claro, der blandt andet har lavet Nymphomaniac og Melancholia.

Rapperen ønsker ikke at stille op til mundtligt interview med Politiken, men forklarer i en mail, at musikvideoen udtrykker »det kvindelige vulkanske begær«. Det, mener hun, har manglet.

»Det er vigtigt for mig at vise, at det feminine og maskuline er noget, vi alle sammen indeholder, for jeg kan ikke relatere til den måde, den kommercielle mainstream reducerer det seksuelle«, skriver Nikoline til Politiken.

»Jeg har ikke set noget lignende før«

Vært på Soundvenues hiphop-podcast, Kristian Karl, forklarer, at de eksplicitte sexscener i Nikolines video er usædvanlige - selv i hiphopmiljøet, hvor man som regel ikke er bange for bar hud i musikvideoer.

»Jeg har ikke set noget lignende før. I hiphoppen er der meget nøgenhed, også i en kontroversiel grad. Så på den måde er det ikke helt uden fortilfælde. Men det, Nikoline gør, er at flippe rollerne. Her er det ikke nøgne kvinder, der danser for mændenes blik, eller mandens lyst, der er i centrum. Det er tydeligt, der er en kønspolitisk agenda«, siger musikeksperten.

Netop en kønspolitisk agenda er Nikoline kendt for. Og en kontroversiel musikvideo fra hendes side er heller ikke nyt. I videoen til sangen ’Sut min klit’ optræder blandt andre modellen Oliver Bjerrehuus med ordet ’luder’ skrevet over brystet. Arabiske kvinder i bare bryster afbrænder et IS-flag, og den omdiskuterede Peter Aalbæk holder en mikrofon op til Nikolines underliv.

Kristian Karl påpeger, at de opsigtsvækkende videoer og kønspolitiske budskaber ofte tager opmærksomheden fra rapperens musik.

»Hun har en historie for at lave kontroversielle musikvideoer. Det kan føles som om, at den musikalske del af hendes produkt næsten er sekundært i forhold til hendes budskaber og billedsider. Budskaberne og den fangende visualitet kan dække over, at musikken i sig selv ikke har haft en lignende gennemslagskraft«.

»Nikoline har en spøjs rolle i hiphopkontekst. Det er ikke mit indtryk, der er sindssygt meget interaktion mellem hende og resten af den danske hiphopscene. I ’Gourmet’ siger hun selv, hun er den bedste rapper. Den anerkendelse har hun ikke fået i branchen«.

Quick-fix-porno

I et interview med dagbladet Information udtaler Nikoline, at »lige nu storforbruger vi quick fix-porno, der har samme effekt som at fortære en citronmåne«.

»Det efterlader dig med en tom kvalme. Så det har jeg lavet et alternativ til. Jeg udfolder en flydende seksualitet«, siger Nikoline til Information.