Rapperen Nikoline i det ultimative opgør med sexisme: »Det er absurd, at medierne vil have en vinder som mig til at forholde sig til et fåtal af bitre tabere«

Ville det ikke sende en mere klar besked, hvis han blev boykottet?

»Da jeg pitchede ideen til Peter Aalbæk, var hans tilbagemelding, at vi få provokatører, der er tilbage i konsensus-Danmark, måtte stå sammen. Og det er jeg helt enig i. Det er latterligt med konsensus. Det er latterligt, at mange hele tiden prøver at få det til at være firkantet. Det er vigtigt, at musik og film kan skubbe og rykke ved noget, og det kan det ikke, medmindre det hele tiden afsøger nogle grænser. I de samarbejder kan der opstå episoder, og derfor er man nødt til at være i stand til at sige fra. #Metoo-opgøret er mega vigtigt, men vi er bare nødt til at holde fast i, at det er komplekst, og ikke reducere det til kvinderne mod mændene. Det kommer der ikke noget ud af. Når det er sagt, er det kryster-agtigt, at medierne har været med på alt med Zentropa og har været nøgne i svømmepøler med Peter Aalbæk i årtier og nu begynder på en heksejagt«.

Så det er i virkeligheden ikke en kritik af sexisme rettet mod kvinder, men mod sexisme generelt?

»Ja, det synes jeg. Det er noget mærkeligt noget at prøve at få Aalbæk til at være en 'Weinstein'. Der er forskel, og det her er uafhængigt af køn. Feminisme er for alle«.

På YouTube kalder folk i kommentarfeltet sangen for »en gang verbal diarré proppet med feministe klicheer«, der vil få den »fremtidige generation til at kigge tåkrummende tilbage på denne bølge af feminisme«. En anden skriver, at kvinder burde tage sig sammen og skrue ned for offermentaliteten. Hvad tænker du om sådanne kommentarer?

»Det er absurd, at medierne vil have en vinder som mig til at forholde sig til et fåtal af bitre tabere, der ikke har lydhørhed andre steder end i kommentarfeltet på YouTube. Medierne forholder sig ikke til den medvind, jeg også har - og jeg er helt med på, at jeg også splitter vandene«.