Ok, boomer! Bob Dylan slår en knude på hele sit værk

På sit første album med nye sange i otte år er Bob Dylan musikalsk konservativ og fascinerende, når han fabulerer. ’Rough and Rowdy Days’ rokker ikke meget ved myten eller musikeren Bob Dylan. Men med sin timing, sangenes vemod og refleksioner over døden kunne det ende som et overraskende stærkt sidste punktum for musikhistoriens nok mest indflydelsesrige solokarriere.