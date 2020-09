Kommentar: I en tid, hvor klaverer foræres væk på DBA, er det indlysende, at musiklivet kan lære af idrætten

Det er meget svært at få øje på ulemperne ved forslaget om, at frivillige voksne uden musikpædagogisk diplom, men med overskud og lyst til opgaven skal kunne hjælpe flere børn med at komme i gang med musikken. Bestyrelsesformanden i Statens Kunstfond, Michael Bojesens, idé om at lade musiklivet skæve til idrætsverdenen og lære noget vigtigt af den er et colombusæg. Enkel og indlysende på samme tid.

Når ni ud af ti danske børn i dag har glæde af at dyrke idræt og spille bold med andre, når de får bedre fysik, mere frisk luft og styrkede sociale kompetencer af det, hvorfor så ikke prøve at opnå lige så store gevinster inden for musikken, hvor det for længst er bevist, at fordelene for børn og unge er lige så mange og lige så store? Fordele, der rækker fra en forbedret udvikling af hjernen og bedre læring i skolen til et bedre liv sammen med andre mennesker. Ikke bare i barndommen, men hele vejen igennem tilværelsen.

Børn lærer bedre, bliver gladere og får et bedre socialt liv ved at synge og spille sammen med andre.