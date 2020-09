Kan mormor spille for?: Det er sådan en underlig FDF-garde-romantik fra 1950'erne

Hvad med at skele til idrætten og bruge frivillige ’trænere’ i musikundervisningen, foreslog bestyrelsesformand i Statens Kunstfond, dirigent og operachef Michael Bojesen for nylig i Politiken – og så var debatten ellers skudt i gang.

Forslaget lægger sig i sporet af kulturminister Joy Mogensens kongstanke om, at musik skal ud til alle børn og ikke bare til de privilegerede få. Men Michael Bojesens Facebook-side blev bombarderet med reaktioner og mange af dem afvisende.

»Jeg synes, Michael B skal møde to hold med 25 elever, og det ene hold kan han så give en fodbold, og det andet hold kan han jo så give en obo, og så kan han jo beskæftige dem hver især.....frivilligt.........«, hed det i et indlæg, og her i avisen mente musiklærernes fagforening, Dansk Musikpædagogisk Forening, at det er udtryk for manglende faglig respekt at tro på, at musikundervisningen vil blive styrket af frivillige, »der er i stand til at klappe nogle takter og spille lidt«.