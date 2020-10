6 hjerter: Genial pianist må simpelthen være fra en anden planet

Han er ikke fra denne planet, pianisten András Schiff. Det kan han simpelthen ikke være, sådan som han spillede solo i Koncerthuset søndag aften for et – efter de aktuelle forhold – meget stort publikum på omkring 500.

Schiff har et langt forhold til Danmark. Her har han som ung spillet koncerter i ydmyge lokale musikforeninger, inden han steg op og blev en af de få klassiske musikere, der kan rejse med ikke bare et, men nogle gange endda flere af sine egne flygler, sin egen lastbilchauffør til at køre dem og sin egen klaverstemmer til at fintune dem både inden og i løbet af koncerterne, så de står, præcis som han vil have dem.

Uanset om han har spillet Bachs ’Goldbergvariationer’, Schubert eller klaversonater af Beethoven – oftest har det været i Tivolis Koncertsal – har han hver gang taget publikum med på en svimlende tur til den dér planet, han kommer fra. Et sted, hvor intet tilsyneladende er svært. Hvor mindre er lig med mere, og hvor den ungarske pianist på magisk vis sætter de strengeste rammer for sine egne udfoldelser. Hvorefter han inden for de snævre selvvalgte rammer breder musikken ud og fremviser dybder i den, som man slet ikke troede var mulige.