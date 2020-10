Begejstret anmelder: Da jeg var færdig med at lytte til Deftones nye album, savnede jeg det på en nærmest fysisk måde

Jeg er ikke bleg for at indrømme, at Deftones, når de er bedst, for mig er som en stor, blød dyne. Et trygt og varmt sted, man kan lune sig.

Der er bare det problem, at de på nogle af deres plader lyder, som om de har indspillet sangene på hver sin planet. Musikken bliver som regel derefter. Fragmentarisk. Ufokuseret. Svær at mærke. Men en gang imellem lykkes det for dem at sende på samme frekvens. Og bandets nye album, ’Ohms’, deres niende af slagsen, er bandets bedste siden hovedværket ’White Pony’, som tidligere på året kunne fejre sin 20-års fødselsdag.

Der er nogen, som kalder Deftones for metalgenrens svar på Radiohead. Med deres alternative og søgende måde at spille metal på og frontmand Chino Morenos karismatisk følsomme vokal giver det også mening et stykke hen ad vejen. Men det er også en total forsimplet udlægning. Deftones er et metalband, der elsker Depeche Mode. Deftones er et metalband, der har lavet et cover af Sades ’No Ordinary Love’. Deftones er et metalband, der brugte shoegazeklassikeren ’Loveless’ med My Bloody Valentine som pejlemærke for den lyd, de gik efter på ’White Pony’.