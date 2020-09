5 hjerter: Dansk hardcoreband er kommet for at fucke med din hjerne

Will I ever feel normal agaaaaaain?«, skriger frontmand Victor Kaas et sted undervejs på det danske hardcoreband Eyes’ torpedo af en debutplade. Et selvbevægende projektil, der er bygget til at detonere, når det rammer sit mål, som selvfølgelig er dig. Hvis du tør.

Sangen hedder ’Distance’ og ligner unægtelig et nummer skrevet på ryggen af den navnkundige virus, der om nogen har sørget for at gøre 2020 til et lorteår af de mere ihærdige. Men ’Underperformer’ stikker væsentligt dybere end et par hurtige vap til gængs coronanoia. Det er en plade, der handler om at sidde fast i livets egen bilkø uden at komme nogen vegne. Om at være et tandhjul uden tænder i konkurrencestatens hamsterhjul. Om at stå stille og ikke kunne komme videre. I hvert fald i samfundets øjne.

Og netop derfor er det så vildt at opleve den intensitet, musikken bliver spillet med. Der er så meget fremdrift og vilje, så mange gode ideer i den her halve times musik, at gulvet omkring mig gentagne gange pludselig flyder med kraniumsplinter og hjernemasse ud over det hele, fordi mit hoved igen er eksploderet under en gennemlytning. Hader, når det sker! Men elsker det også lidt. Og det har været al rengøringen værd.