Syv døgn i Romalt blev højdepunktet for 'Danmarks næste bud på en verdensstjerne'

En musikvideo til sangen ’Happy for Me’ blev et vendepunkt for Dopha midt i coronaepidemien.

Egentlig skulle det offentliggøres, at hun skulle spille på årets Roskilde Festival, samme dag, som Mette Frederiksen aflyste sommerens festivaler på et pressemøde, og hun havde et tætpakket program, efter at hun var slået igennem med sine første singler på dansk radio.

I stedet tog hun tilbage til Romalt uden for Randers, hvor hun er opvokset – tilbage til roen, hvor hun igen kunne finde sit indre legebarn frem og udfolde sig kreativt.