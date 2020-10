Jada scorer dobbelt ved P3 Guld

Hun måtte vente et halvt års tid, men lørdag aften faldt belønningen til gengæld dobbelt, da sangerinden Jada modtog både P3 Prisen og P3 Lytterhittet ved kanalens udskudte musikfest P3 Guld i Musikkens Hus i Aalborg. En formentlig kærkommen kompensation for sangerinden, der skulle have åbnet Orange Scene på årets aflyste festival i Roskilde.

Corona ramte også P3’s prisfest, der skulle have været afviklet i marts, men først gik i luften lørdag aften. Her var 27-årige Jada (Emilie Molsted Nørgaard) den store vinder, da hun fejrede dobbelttriumfen i Aalborg. Jada kan med god ret kalde sig dronningen af P3, da hun nu har modtaget alle de tre priser, DR-kanalen uddeler. Sidste år fik hun nemlig P3 talentprisen i Odense.

Ganger årets talent

Fortsætter den trend, Jada har sat, kan gruppen Ganger se frem til flere gevinster ved næste års musikfest på radiokanalen. Ganger blev nemlig årets P3 talent i Aalborg, hvorfra musikfesten også blev transmitteret i DR1.

»Jada giver os soundtracket til aftener med tvivl og musikken til de fester, der en dag kommer tilbage. Uanset hvilken farve, der bliver malet med, er det altid troværdigt og uden forstillelse«, lød det blandt andet i motiveringen af den store P3 pris til sangerinden.

»I en tid, hvor der virkelig er brug for netop dét, skaber Jada rammerne for et fællesskab, hvor der er plads til alle, uanset hvor vi kommer fra. ’You are not alone’ synger hun i en af sine sange, og det er den største følelse, musik kan give os. At vi kan spejle os selv i det, vi hører. At vi føler, vi hører til et sted«, argumenterede P3’s jury videre i sin begrundelse for prisen.

Den 27-årige Jada fik sit gennembrud med hittet ’Keep Cool’ i 2018 og nåede endnu bredere ud, da hun sidste år var hovedperson i DR3-dokumentaren ’Jada – lillebitte kæmpestor’. Dokumentaren følger kampen for at finde fodfæste på popscenen for Emilie Molsted Nørgaard fra Bisserup i Sydsjælland, der blev ramt af stress, da anstrengelserne endelig udmøntede sig i stor radiosucces.

Første kvindelige hitvinder

Men nu er Jada tilbage med sin P3-triumf i ryggen. Hun er den første kvinde, der har scoret prisen for P3 Lytterhittet. med sin sang, ’Nudes’. En sang, hun fortalte om i et interview med Politiken i marts:

»Teksten handler om en, der er trådt ud af skyggen og har sendt et nøgenbillede til en romantisk relation, som så viser sig ikke at være helt på. Så man simpelthen bliver afvist i døren med det allermest nøgne, man har«.

Afvisningen blev til en total omfavnelse i Aalborg.

Udfordrende og uventet

Også bandet Ganger, der netop har udgivet sit andet album ’Tro’ havde en stor aften i Aalborg som årets talent.

»De tør gå mod strømmen og udfordre popmusikkens lyd«, lød roserne til Ganger, der også tør »stole på sig selv, sin musik og sin fortælling«, sagde juryen og fortsatte begrundelsen: »Det er udfordrende og uventet, det er et originalt univers, der vokser vildt og ikke lader sig begrænse, og som hele vejen er båret af en musikalsk selvsikkerhed, der sætter ild til både hjerne og hjerte«.

Sidste år modtog The Minds of 99 P3 Prisen.