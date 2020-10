Stevie Wonder udgiver ny musik for første gang i 15 år

Efter halvandet årti med musikalsk stilhed fra Stevie Wonder udgiver den 70-årige sanger og pianist nu to nye singler ud af det blå. Det skriver det amerikanske musikmagasin Rolling Stone.

Wonder har i en længere årrække kæmpet med forskellige helbredsproblemer og har bl.a. så sent som sidste år fået en nyretransplantation.

Men nu spiller han altså igen, og den ene af de to nye singler, ’Where Is Our Love’, startede Stevie Wonder allerede på, da han var 18 år gammel. Først nu er den blevet helt færdig, og det er med ny tekst og Gary Clark, Jr. på guitar.

Indtjeningen fra sangen vil gå til organisationen Feeding America, der hjælper amerikanske familier i nød, lyder det fra Stevie Wonder til et Zoom-pressemøde. Og her var budskabet fra kunstneren entydigt: »Jeg vil have, at verden bliver bedre«, sagde han.

Det andet nummer, ’Can’t Put It in the Hands of Fate’, er også skrevet for et par år siden, men har først i løbet af den seneste måned fået ny tekst og er blevet klar til udgivelse.

Oprindelig handlede sangen om et kærlighedsforhold. Men verdens tilstand taget i betragtning – Stevie Wonder beskriver det som en »skør, uacceptabel tid«, der skriger på forandring – ændrede han teksten.

Sangen er endt med at blive et politisk opråb. En sang om et andet USA end det, som Donald Trump har været med til at skabe i sin tid som præsident.

»Vi kan ikke lægge det i hænderne på skæbnen. Vi kan ikke lægge afstemningen (det amerikanske valg, red.) i hænderne på skæbnen«, udtaler Stevie Wonder om sangens nye betydning.

Med på nummeret er Busta Rhymes og Rapsody og et kor bestående af fem af Stevie Wonders børn.

Sangene udkommer via Stevie Wonders’ eget pladeselskab, Republic Records, og bliver hans første udgivelser, der ikke hører under genren Motown, kendt fra Detroit-pladeselskabet af samme navn. Under pressemødet afslørede han også, at han har et nyt gospelprojekt på vej. Det skal hedde ’Gospel Inspired på Luna.’

I første omgang udkommer de to nye sange som singler, men de kan ende på en ep, der skulle byde på flere ukendte gæsteoptrædener.