Så er det fadøl o'clock med AC/DC igen

Mens de gamle egyptere byggede pyramiderne, stod AC/DC ved siden af og spillede den fede rock. Hvis onkelhumor var opfundet dengang, spillede de måske endda ’It’s A Long Way to the Top (If You Wanna Rock’n’Roll)’.

Jeg er også ret sikker på, de spillede, mens Jesus blev født. Og mon ikke også de stod for lydsporet, da den sidste dinosaur gik ned i flammer, efter kometen ramte?

Måske spillede de ’Back in Black’, men jeg kan ikke sige det med sikkerhed, for jeg var der jo ikke selv. Jeg er blot et støvkorn i verdenshistorien ved siden af den prægtige rock’n’roll-evighedsmaskine, der er AC/DC, og som i dag udgiver studiealbum nummer 17.