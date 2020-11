To danske hitmagere mødtes i studiet uden planer. Det stak helt af

Sommeren stod i Kesi og Icekiids tegn. De to danske rappere med afrikanske rødder lå side om side på hitlisten med henholdsvis den melankolsk svingende ’Blå himmel’ og det dampende afrobeat på ’Errudumellhvad’.

Og mens coronavirussen var gået halvkold, og sensommeren stadig var småvarm, mødtes de i et palæ af et studie. For at se, hvad de kunne få frem i hinanden, hvis der ikke var nogen store planer og særlige mål, men bare muligheder og fri leg i selskab med producerne Hennedub og brødrene Harm.

Tre dage senere stod de med seks færdige numre og ep’en ’72 timer’. En simrende sammensmeltning af letbenede hooks, hurtige replikker og et humør, der stikker af for at rejse sydpå i den tropiske stemning.