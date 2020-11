Taylor Swifts bagkatalog er – igen – blevet solgt bag hendes ryg

Den yderst indflydelsesrige mand i musikbranchen, Scooter Braun, der blandt andet er manager for Justin Bieber og Ariana Grande, købte sidste år rettighederne til Taylor Swifts musik, da han opkøbte Swifts tidligere pladeselskab, Big Machine.

Med i handlen fulgte rettighederne til Taylor Swifts ’masters’ eller såkaldte råbånd fra hendes første seks album.

Og det er endt med at blive en yderst offentlig kappestrid, særligt på sociale medier, mellem de to.

Jeg skulle underskrive et dokument, der skulle få mig til at tie for altid, før jeg overhovedet kunne få chancen for at byde på mit eget arbejde Taylor Swift

Taylor Swift har sidenhen forsøgt at købe rettighederne tilbage, men de to parter har ikke kunnet blive enige om en aftale.

Men nu har Scooter Braun solgt det hele videre til en tredjepart, en kapitalfond ved navn Shamrock Holdings. Og det har fået Taylor Swift til at reagere i et længere, emotionelt opslag på Twitter.

Her skriver hun blandt andet, at hun i løbet af det sidste år har kæmpet for at få lov til at købe rettighederne til sin egen musik tilbage, men at det har vist sig umuligt.

»Jeg skulle underskrive et dokument, der skulle få mig til at tie for altid, før jeg overhovedet kunne få chancen for at byde på mit eget arbejde«, skriver hun i opslaget.

I det nævnte dokument stod der, at Taylor Swift aldrig måtte nævne Scooter Brauns navn igen, medmindre det var i positiv henseende.

Taylor Swift uddyber og skriver, at Scooter Braun aldrig ville have givet en pris til hende, fordi indspilningerne aldrig ville være kommet til salg til hende.

Taylor Swift opdagede videresalget ved, at Shamrock Holdings sendte hende et brev, hvor der stod, at de havde opkøbt alle rettighederne til filerne fra hendes første seks albums fra Scooter Braun for knap 2 milliarder kroner.

»Det er anden gang, at min musik er blevet solgt uden min viden. I brevet stod der, at de ville have kontaktet mig før salget for at orientere mig om salget, men at Scooter Braun havde krævet, at de ikke tog kontakt til mig eller mit team, for ellers ville handlen blive afbrudt«, skriver Taylor Swift i sit Twitter-opslag.

Hun har tilmed lagt det brev op, som hun har sendt retur til Shamrock Holdings, hvor hun blandt andet skriver, at hun er utrolig skuffet over, at Scooter Braun trods salget stadig vil tjene penge på hendes musik, og at hun opfordrer firmaet til at kontakte hende, hvis de ender med at blive helt uafhængige af Scooter Braun.

Swift oplyser desuden, at hun er i gang med at genindspille sine gamle sange, og i den forbindelse lover hun »masser af overraskelser« til sine fans.

Ikke kun musikken

Taylor Swift anklagede også sidste år Scooter Braun for at have mobbet hende gennem flere år og tilmed at have forhindret hende i at synge sine egne sange ved sidste års American Music Awards, hvor hun blev kåret som årtiets kunstner og skulle have optrådt, samt at bruge musikken i sin dengang nye Netflix-dokumentar, ’Miss Americana.’

Den anklage afviste Big Machine dog over for The Verge, men Taylor Swift endte med ikke at optræde.

Og i april i år udgav hendes tidligere pladeskab, Big Machine, et livealbum med megastjernens optagelser fra 2008, som hun hverken har godkendt eller har rettighederne til. Taylor Swift rasede over for Scooter Braun og kaldte det for »skamløs grådighed«.