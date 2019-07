»Dette er mit worst case scenario«: Taylor Swift anklager Justin Biebers manager for at mobbe hende gennem flere år

Justin Biebers manager, Scooter Braun, har købt rettighederne til Taylor Swifts musik. Det har slået popsangeren helt ud. Hun anklager manageren for at have mobbet hende gennem flere år.

Taylor Swift er gået til angreb på Justin Biebers manager, Scooter Braun.

I en opdatering på platformen Tumblr anklager popstjernen Braun for at have udsat hende for »vedholdende, manipulerende mobning« gennem flere år. Scooter Braun har ifølge Swift – sammen med Kanye West og Justin Bieber – gjort grin med hende på de sociale medier, og han har forsøgt at ødelægge hendes karriere, skriver The Hollywood Reporter og flere andre internationale medier.

Popsangerens vrede er blevet udløst af, at Scooter Brauns selskab Ithaca Holdings LLC har købt musikselskabet Big Machine Label Group for angiveligt 300 millioner dollars, knap 2 milliarder kroner. Dermed overtager Scooter Braun rettighederne til seks album, som Taylor Swift har udgivet på Big Machine Records.

»I bund og grund er min musikalske arv på vej til at blive lagt i hænderne på en person, som forsøgte at ødelægge den. Dette er mit worst case scenario« skriver popstjernen.

Taylor Swift skriver også, at hun i flere år har forsøgt at købe rettighederne til sin musik tilbage fra den tidligere ejer af Big Machine Records, Scott Borchetta, men at hun har fået afslag.

»Dette er, hvad der sker, når du som 15-årig underskriver en aftale med en person, for hvem begrebet loyalitet tydeligvis kun er et kontraktligt anliggende«, skriver Taylor Swift.

Justin Bieber kalder i en opdatering på Instagram Taylor Swifts angreb for urimeligt og forsvarer sin manager, som Bieber mener har støttet op om Taylor Swift i al den tid, Justin Bieber har kendt de to.

»Det løser ikke noget at skyde frem og tilbage på nettet. Scooter og jeg vil med glæde tale med dig og forsøge at udrede enhver konflikt, smerte eller anden følelse, der måtte være«, skriver Justin Bieber.

Han undskylder i samme ombæring et konkret opslag, hvor Scooter Braun, Kanye West og Justin Bieber gjorde grin med Swift på Biebers på profil på Instagram. Han erkender, at det var usmageligt og ufølsomt, men siger, at Scooter Braun forsøgte at tale ham fra at lave opdateringen.