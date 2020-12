5 hjerter: Nu letter Girls in Airports uanset alle rejserestriktioner

At de første toner på det sjette album med Girls in Airports lyder som en hilsen til den etiopiske jazzlegende Mulatu Astatke, er meget betegnende for den åbenhed over for alverdens musikalske indtryk, der præger ’Dive’.

Anført af saxofonisten Martin Stender har Girls In Airports i en række år været et af de mest spændende danske bands i den ende af jazzmusikken, hvor man indimellem godt kan spekulere på, om det nu overhovedet er jazz ... eller noget andet godt.

På ’Weaver’ mødes en nærmest keltisk percussion med ambient stemningsmusik. På ’Waving Leaves’ er der en fornemmelse af cirkusstemning i slowmotion med et strejf af japonisme. En japansk inspiration, som også præger åbningen på ’Icicle’, hvor fløjte og blød tromme anslår en tempelstemning på istappen ramt af en opgående sol.