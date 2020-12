Kvinder i musikbranchen skal kunne meget mere end mænd

Kvinder i musikbranchen er inde i en ond cirkel, der gør det langt sværere for dem at slå igennem, end det er for mænd.

Det er hovedkonklusionen i en kandidatafhandling om ulighed i musikbranchen, som cand.ling.merc. og musiker Sofie Sarlvit har skrevet på CBS.

»Underrepræsentationen af kvindelige artister i musikbranchen er ikke et spørgsmål om, at kvinder ikke kan, vil eller mangler talent. Det er derimod et spørgsmål om, at de magtfulde gatekeepere (dem, der træffer beslutninger hos musikselskaber, bookingbureauer, radiostationer og streamingtjenester, red.), langt hen ad vejen – bevidst og ubevidst – ekskluderer de kvindelige artister fra branchens økosystem«, siger hun.