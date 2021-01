Ingen i operaland har haft et hårdere fald fra tinderne end ham

Han var den mest magtfulde mand i den internationale operaverden, sangeren Plácido Domingo. I hvert fald blandt dem, der havde offentlig stjernestatus. En gennemført gentleman, når man interviewede ham, og en mand med enorm magt. Lige indtil det for halvandet år siden gik galt.

Som så mange ældre mænd i kulturbranchen blev Domingo ramt af anklager fra fortiden om sexchikane, og verdens mægtigste operastjerne faldt fra sin høje tinde som et af de mest prominente ofre for #MeToo-bevægelsen.

Det var en enestående sangerkarriere, der dermed i realiteten sluttede. I hvert fald i USA, hvor Metropolitan-operaen i New York annoncerede, at de ikke ville se Domingo igen. Domingo, der tidligere havde været chef for operaen i Washington, måtte gå af som chef for operaen i Los Angeles. Han indså selv, at han ikke længere kunne gå på scenen i USA, hvor hans magtbase var.