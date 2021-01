Han får det meste til at se nemt ud

Set udefra er der ikke den ting, Justin Timberlake ikke kan. Eller. Ret beset ved jeg ikke, om manden kan stege et spejlæg eller binde sine egne sko. Til gengæld kan han synge. Og danse. Og spille skuespil. Og han gør det hele med en sjælden ubesværethed, der formentlig hænger uløseligt sammen med det faktum, at han har brugt størstedelen af sit liv på netop det: at optræde professionelt for andre mennesker.

Som barn af en korleder i en baptistkirke i hjembyen Memphis, Tennessee, lå det lige for, at den bette Justin skulle blive noget ved musikken. Og han havde fart på fra starten. Efter hans bedstefar havde introduceret ham for countrymusik, stillede han op i det amerikanske talentshow ’Star Search’, hvor han iført cowboyhat og ditto støvler lignede verdens ældste 11-årige. Men fordi han er Justin Timberlake, fik han det til at se utrolig let ud.

Året efter blev han en såkaldt mouseketeer som en del af Disneys ’The Mickey Mouse Club’, en slags varietéshow for børn, hvor han side om side med jævnaldrende stjernefrø som Britney Spears, Christina Aguilera og Ryan Gosling optrådte med sang, dans og sketches.

Sammen med Mickey Mouse Club-kollegaen JC Chasez grundlagde Timberlake i 1995 den mandlige vokalgruppe, som senere skulle blive til det massivt populære boybandfænomen *NSYNC. Gruppen havde sin absolutte guldalder i årene omkring årtusindskiftet, hvor de hittede kloden rundt med kæmpehits som ’It’s Gonna Be Me’ og ’Bye Bye Bye’. *NSYNC har på verdensplan solgt over 70 millioner plader.

Og så var det slut. I 2002 annoncerede *NSYNC, at de tog en pause. På boybandsprog betyder det, at nu er det slut – i hvert fald indtil nogle af medlemmerne fattes penge, og bandet gendannes.