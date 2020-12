Roskilde Festival får besøg af amerikansk superstjerne

Det kan være svært at se andet end nedlukninger forude, efter statsministeren i går udskød genoplivningen af alle de dele af det danske kulturliv, der foregår live.

Men nu smider Roskilde Festival det, der for mange vil være en god nyhed midt i alle de dårlige. Festivalen har tilføjet den amerikanske rapper Kendrick Lamar som hovednavn i 2021.

Det skriver Roskilde Festival på sin hjemmeside.

Danmarks største festival aflyste i 2020, men forventer at kunne byde over 100.000 gæster velkommen igen i juni næste år. Og ud over store navne som The Strokes, Haim, Tyler The Creator og FKA Twigs bliver det nu med koncert af den 33-årige rapper fra Compton, Kendrick Lamar, der i 2018 modtog den anerkendte pulitzerpris for sin plade ’DAMN.’ Ifølge festivalen bliver det denne gang med helt nyt materiale på vej.

Lamar har to gange tidligere gæstet Roskilde Festival.

I 2013 skrev Politikens anmelder Kim Skotte om koncerten: »Der var ikke én af de mange tusinde i det grønne telt, som ikke for en aften kom lige direkte ud af Compton med hårde negle og seje sår på sjælen«.

Ved festivalens 50-års jubilæum i 2020 skulle han have spillet igen, men det blev som bekendt aflyst af samme årsag som så meget andet måtte droppes i år. Nu er det så bekræftet, at den amerikanske rapper flyver over Atlanten til sommer, hvis det til den tid er muligt at afholde et live-arrangement for tusinder af mennesker.