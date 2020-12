Når nu ikke vi kan feste IRL: Det vrimler med virtuelle nytårskoncerter. Vi guider til 10 af dem

Når vi fremover kommer til at tale om nytåret 20/21, bliver det ikke abefester og vilde natteorgier, vi vil huske, men overgangen fra et år, der bragte sygdom og død til et år, vi kun kan håbe bliver sjovere. Alligevel gøres der store anstrengelser verden over for at finde på måder at dyrke festen og musikken på, bare hjemme fra stuerne.

Fra rockens gamle Kiss til Patti Smith, koreansk pop og Major Lazer vil der være koncerter at streame, mange af dem gratis, og til nogle af festerne kan du danse via din avatar eller blive kåret som den, der har danset nytåret ind med flest danseskridt.

Vi har lavet et lille pluk – når festen nu ikke kan blive IRL, ønsker vi et godt og musikalsk online nytår.

1 Hvis 16.000 hjemme-ravere tager med på interaktivt rave-a-thon i aften med DJ Yoda, Mr. Scruff og Beardyman, og hvis hver deltager hjemme i stuen tager omkring 6000 danseskridt i timen, skulle de til sammen tage skridt nok (577 millioner skridt) til at gå til månen.

Det har arrangørerne af ’Rave to the Moon’ beregnet, skriver TimeOut Magazine, og denne skribents matematiske ven, Niels Hansen, vil med garanti have tjekket det, længe inden du overvejer at finde regnemaskinen frem.

Hav dansesko, drikkelse og vabelplaster klar klokken 21 nytårsaften, hvis du vil med til festen, der varer til 2:00 nytårsnat. Dine skridt tælles, der uddeles priser til bedste move, fleste skridt eller bedste outfit, og det hele streames på Mixcloud Live, hvor man melder sig til, og det er gratis, men ravere opfordres til at lægge et beløb til et godgørende formål efter eget valg. Hvem vil ikke med til månen – bare til pandemien er ovre?

2 Patti Smith og hendes band giver 10 minutters koncert på Europas største lærred i Piccadilly Circus, London. Arrangementet, som hylder sundhedsarbejdere, der er døde i 2020, streames gratis over hele verden, og der åbnes klokken 0:30 nytårsnat på CIRCA YouTube-kanalen, skriver TimeOut. Her vises også en film af kunstneren Anne Imhof – samme kunstner, som Statens Museum for Kunst viser film af fra på... ja, når de engang genåbner. Bær over med, at der vil blive talt ned til det nytår, du lige har holdt en time inden...

Foto: Tanja Carstens Lund/RITZAU/SCANPIX Patti Smith, da hun optrådte på Heartland i 2018. Nu kan hu opleve hende hjemme fra sofaen til en gratis online-koncert, der hylder sygeplejerske og læger.

3 Den belgiske festival Tomorrowland holder online-fest fra 20:00 nytårsaften til 3:00 om morgenen med 25 store navne som Major Lazer, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren and Snoop Doggs nye projekt, DJ Snoopadelic. Billetter købes på festivalens hjemmeside.

4Justin Bieber giver også onlinekoncert, skriver New York Times – Biebers første koncert i over tre år. Det foregår med flere sessioner, den første klokken 5:00 nytårsmorgen, hvis man er dansker. Yderligere info og billetter her.

5 Det koreanske boyband BTS, der fik coronaaflyst årets verdensturne, spiller med andre K-popmusikere uden for Seoul 13:30 dansk tid nytårsaftensdag. Billetter til digital deltagelse kan købes på weverse.io, skriver TimeOut.

6 I Paris spiller Jean-Michel Jarre næsten-live fra Notre Dame-kirken: Faktisk spiller han fra et studio, men hans avatar vil spille i en virtuel udgave af kirken med lys, laser og det hele.

’Welcome to the Other Side’ hedder arrangementet, der skal ses som en nytårshilsen med håb for 2021 efter et svært år med virus. Hele det elektroniske udstyrsstykke streames gratis fra 23:25 og tre kvarter frem nytårsaften fra din computer eller i virtual reality for jer med VR-udstyr: hello.vrchat.com

7 Norske Aftenposten kan berette, at der vil være ’strømmekonsert’ – eller på godt dansk: streamingkoncert – med gamle Kiss, der siger ’Kiss 2020 Goodbye’ fra en strand i Dubai. Et angiveligt corona-frit og nytestet publikum vil være på plads sammen med 50 kameraer, der vil fange ild. lysshow og musik.

8 Islandske kunstnere som Sigur Rós holder Polar Beat live fra Island – uden ild og pyrokunst, men med nordlys, og man kan deltage gratis og danse med via egen avatar.

Foto: Daniel Hjorth Det islandske orkester Sigur Rós til deres optræden på Roskilde Festival i 2013. Nytårsaften spiller de til Polar Beat, en virtuel nytårsfest direkte fra Island.

9 For natteravne i vores tidszone spiller Steve Aokionline med latino kunstnere fra Los Angeles klokken 7 dansk tid.

10 Man kan også streame fra Times Square fra midnat dansk tid, hvor der ikke vil være den sædvanlige fest, men online optræden og nytårsfejring med blandt andre Miley Cyrus, Pitbull, Jennifer Lopez, Billy Porter og Cyndi Lauper.

Endelig kan du selvfølgelig også bare lukke computeren, drukne VR-brillerne i champagne og holde nytår med den akustiske hjemmeguitar og de få nærmeste – mens vi venter på, at fester forhåbentlig igen vil blive henlagt til virkeligheden.