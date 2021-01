Her er de 10 vigtigste byggesten i Phil Spectors berømte Mur af Lyd

Mens Phil Spector gik på Fairfax High School i Los Angeles, dannede han bandet The Teddy Bears med sig selv på guitar og Annette Kleinbard som sanger. Gruppens første og eneste hit var skrevet af Phil Spector, der lånte titlen fra påskriften på sin fars gravsten. Ben Spector begik selvmord i 1949, og på gravstenen stod sætningen om at ›at kende ham var at elske ham‹. Det blev til den søde lille teenageromance i sangen.

Egentlig var hymnen om rosen i New York-bydelen Spanish Harlem kun en B-side for den senere soulkonge, Otis Redding, men den er i dag en udødelig klassiker. Selv om den lyder som en Phil Spector-produktion med det indbydende rytmespor og violinerne, er hans rolle her kun som komponist sammen med Jerry Leiber. Men en perle af en sang.

Med pigegruppen The Crystals fra New York fik Phil Spector sit store gennembrud som producer i starten af 1960’erne. Gruppen havde kæmpehits med Spector som komponist og producer som ’And Then He Kissed Me’ ’’, ’Da Doo Ron Ron’ og den kontroversielle ’He Hit Me (And It Felt Like A Kiss)’.

Angiveligt skete der en fejl, da Los Angeles-trioen Bob B. Soxx & The Blue Jeans indspillede denne gamle sang fra en Disney-film. Mikrofonen, der optog guitaren, overstyrede, og lyden blev forvrænget. »Lad det være sådan, det er fedt«, sagde produceren Phil Spector og skabte endnu en helt ny lyd, senere gengivet i den såkaldte fuzz box. Produktionen repræsenterede den første opførelse af The Wall of Sound og er stadig en spøjs popperle.