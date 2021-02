5 hjerter: Hun er den nye generationsstemme - der ikke vil være det

Det er muligt, at det politiske England med Brexit og hårdt optegnede grænser er ved at lukke sig som sig selv. Men fra et musikalsk synspunkt flyder den engelske popmusik generøst ud over alle grænser. Og bliver gang på gang båret frem af stemmer med rødder uden for de britiske øer.

Seneste strålende eksempler er Celeste og Arlo Parks, der fra hver sin outsider-position skriver sig ind i den dybe engelske soultradition.

Celeste Epiphany Waite er født i Californien, men opvokset i det sydlige England. Med et par singler og ep’en ’Lately’ har hun allerede levet op til sit mellemnavn hos BBC, der udråbte hende til vinder af deres ’Sound of 2020’. Kort efter fulgte en Brit Award for ’Rising Star’.