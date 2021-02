Stor stigning under coronaen: Spotify har nu 155 millioner betalende brugere

Noget tyder på, at coronapandemiens utallige timers hjemmearbejde og nedlukning har været en fordel for musikstreamingtjenesten Spotify.

I hvert fald har tjenesten oplevet en fremgang i betalende brugere på intet mindre end 24 procent.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den stigning gør, at streaminggiganten nu er oppe på 155 millioner brugere, der betaler for tjenesten.

Det fremgår af tjenestens årsregnskab.

Den betalende brugerbase udgør nemlig størstedelen af musiktjenestens omsætning.

Omsætningen er de penge, der kommer ind i et selskab fra salget af produkter eller ydelser. Altså indtægten før udgifter.

Ud over at betale for tjenesten har brugere mulighed for at oprette sig som bruger gratis - det kræver bare, at man er villig til at lytte til reklamer imellem sangene i ny og næ.

Og antallet af nye betalende brugere falder særdeles heldigt i år for Spotify.

I samme periode er indtægterne fra de gratis brugere nemlig faldet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

»I forhold til indtægter var der et fald i reklamepenge i den sidste halvdel af første kvartal, der fortsatte hele året ud«, fremgår det af firmaets regnskab.

Reklameindtægter er den anden primære måde, hvorpå Spotify sikrer sin indtjening.

Antallet af månedlige brugere af Spofity er i 2020 steget med 27 procent til 345 millioner.

Tjenesten forventer i år at kunne øge antallet af månedlige brugere til 407-427 millioner og nå op på 175-184 millioner betalende abonnenter.

Den har samtidig udtalt, at den fortjener en samlet indtjening på lidt mere end 12 milliarder kroner (1,99 milliarder dollar) i første kvartal af 2021. Analytikere har før udtalt, at de forventer en samlet indtjening for kvartalet nærmere 13,7 milliarder kroner (2,2 milliarder dollar).

ritzau