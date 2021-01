60 år gammel dansk sang topper pludselig hitliste i Sverige

1FKA Twigs: ’Don’t Judge Me (feat. Headie One)’

Kontrasterne i den engelske virkelighed bliver trukket op i mødet mellem r’n’b-magikeren FKA Twigs og gaderapperen Headie One.

Over et dramadystert beat flagrer FKA Twigs rundt i sin stemmes krystallinske mønstre i overklassens højloftede gemakker, mens Headie Ones dybe stemme slæber sig langs kantstenen i en verden, hvor man som sort mand er dømt på forhånd: »No justice, no peace, ’cause we in pieces/ Officer, am I allowed to breathe here?«.