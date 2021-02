Fleetwood Mac møder Kate Bush: Disse sange vil du helst ikke forlade igen

Når man nu har valgt at kalde sit musikalske projekt for vejrstationen, virker det næsten uundgåeligt, at man på et tidspunkt vil blive konfronteret med klimakrisen.

Men faktisk er canadiske Tamara Lindeman fem album og mere end ti år inde i en temmelig omskiftelig karriere som The Weather Station, før hun på ’Ignorance’ pludselig kigger op fra sine tidligere indadvendte folksange og konstaterer, at der er et eller andet helt galt i verden uden for hende selv.

Som Lindeman synger gennem en softrocket drømmedis på ’Tried To Tell You’, der kunne være undfanget i Fleetwood Macs storhedstid:

»To stand behind the fragile idea that/ Anything matters/ I feel as useless as a tree in a city park/ Standing as a symbol of what we have blown apart«.