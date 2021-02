Lad mig prøve at sige det pænt: Jeg håber, Sias nye spillefilm er bedre end soundtracket

Sia er et kraftværk af styrke, varme og følelser. Den australske sanger og sangskriver par excellence plejer at gøre popmusik til et sjovere sted at være.

Hun menneskeliggør sin musik på en måde, der gør hende til en sjælden fugl. Hun kan skrive om angst, frygt og misbrug på måder, der rammer både hjerne og hjerte. Og så er hun ej heller bleg for at garnere hele herligheden med et Niagara-vandfald af et omkvæd, der kan slå en fuldvoksen dinosaur i brædderne, bang!

Men ... på sit nye, niende studiealbum, ’Music’, er der langt mellem snapsene. Albummet er også en slags soundtrack til spillefilmen af samme navn, som Sia også selv har instrueret. Og lad mig prøve at sige det pænt: Jeg håber, filmen er bedre end pladen. Der var engang, da Sia lød som en lige dele farbar og vidunderlig vej ind i popmusikkens fremtid, men end ikke prominente samarbejdspartnere som Dua Lipa og Jack Antonoff (som dog kun har produceret en enkelt sang) kan få ’Music’ til at lyde særlig spændende.

’Music’, altså filmen, handler om den karseklippede narkohandler Zu spillet af Kate Hudson. Hun tror, hun står over for at skulle arve en masse penge fra sin afdøde bedstemor. I stedet arver hun forældremyndigheden over halvsøsteren Music, der har en autismediagnose. Og mon ikke det ender med, at Music lærer Zu en ting eller to om de vigtige ting i livet? Det er bare et – kvalificeret – gæt baseret på filmens trailer, der har fuld knald på både farver og følelser.