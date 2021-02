3 hjerter: Hun plejer at være nådesløs. Men nogen har dyppet dynamitstangen i vand

Jeg vil så gerne elske den her plade med Julien Baker. Det gør jeg bare ikke.

Hun har ellers mange gode ting kørende for sig. Hendes seneste album, ’Turn Out the Lights’, var en række sitrende intense frontberetninger fra et andet menneskes flammende indre – som visse steder havde det med at blusse vildt og voldsomt op, mens den fysisk bette Bakers store, slidstærke stemme bragede helt op på de øverste etager.