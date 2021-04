4 hjerter: Et album der dufter af røgelse, vin og venskabsforelskelser

Josiah Wise, stemmen bag det eksperimenterende enmandsband Serpentwithfeet, har en særlig sans for at komponere sange, der føles som at få fortalt hemmeligheder. Der er ingen maskering af begæret, han står ved at være kærlig, slutty og vægelsindet. Han hviler i alt det relationsrod, han synger om, og får rodet til at føles hjemligt.

Serpentwithfeet minder i glimt om både Radiohead og Frank Ocean. De eksperimentrende og sjælfulde kompositioner knitrer under Wises sitrende og mørke vibrato, imens han synger om Derricks skæg, om Malik, der er smuk som en konge, om en mulig date med Amir og om hjertet, der er bestormet af alverdens needy forelskelser.

»Blessed is the man who wears socks with his sandals«, synger han på ’Malik’. Der er herligt mange hyldester til mænd, uanset om de er elskere eller venner, det hele kommer ud på et.

Men det her album er ikke i kontakt med parforholdets monogame energi. På sangen ’Sailors’ Superstition’ synger han om parforholdets forbandelser. For eksempel, at par holder op med at smile efter det første år sammen.