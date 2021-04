Elsket DR-journalist død efter vanskelig sygdom

For syv år siden, næsten præcis på dato, stod musikjournalisten Claus Johansen for sidste gang på scenen og præsenterede en af DR UnderholdningsOrkestrets koncerter.

Det var tydeligt, at der var noget fysisk galt. Den populære musikformidler gik og stod underlig stift. Måtte bruge stok. Sygdommen var Parkinsons, og nu er den vidende og vittige musikmand ikke længere iblandt os.

Claus Johansen var lige så populær og elsket af publikum som det underholdningsorkester, DR siden valgte at skille sig af med, og som orkestrets internationale stjernedirigent, Adam Fischer. De to blev venner. For den mangeårige DR-formidler havde vid og bid, og han elskede musikken, som han med sine altid overraskende historier var i stand til at føre lytterne langt ind i.

Han var selv privatuddannet oboist, og få herhjemme vidste mere om klassisk musik end den engagerede formidler, hvis knappe, skarpe formuleringer kunne være direkte, men altid dækkede over en fast overbevisning om, at musikken fortjente det bedste, han kunne præstere.