Overblik: Sådan reagerer ti danske festivaler på coronaeksperternes udmelding

En lunken øl ville nok aldrig have smagt så godt, som den ville have gjort på Roskilde Festival 2021. Siden festivalen blev aflyst sidste år, har tusindvis af festivalgængere til sommer sparet energi sammen i to længselsfulde år.

Men det var en trist administrerende direktør, der fredag kom med en nedslående udmelding:

Det er svært at se en anden udvej end aflysning, sagde Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrup.

Hvis politikerne følger de nye anbefalinger fra en ekspertgruppe under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet, ser det nemlig sort ud for de danske musikfestivaler, og igen i år vil flere af dem mærke konsekvenserne af den igangværende coronapandemi. Så hvis du allerede havde sat næsen op efter en vaskeægte festivalsommer, tyder meget på, at du vil blive skuffet.