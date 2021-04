Dødsfald: Hun definerede lyden af Mahlers musik i mere end en generation

Inden for popmusikken er det en sjov historie, hvis både far og datter er musikere. Vi arver ikke længere forældrenes fag. Men inden for klassisk musik er det stadig mere reglen end undtagelsen, at de store navne er vokset op med musikken. I Christa Ludwigs tilfælde med den store sang.

Den tyske operastjerne med den mørke sopranstemme blev en af de definerende sangere i anden halvdel af 1900-tallet, mens stjernedirigenterne hed Otto Klemperer, Karl Böhm og Herbert von Karajan. Hun voksede op med en far, der var tenor og operadirigent, og en mor, der, ligesom hun selv, var mezzosopran. Stemmetypen mellem sopran og alt.

Christa Ludwig var kun 18, da hun debuterede i Frankfurt. Hendes mor underviste hende, og for den lille Christa var det »lige så naturligt at synge som at lære at gå«.