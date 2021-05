Unge lovende musikanter sejrede over maskinerne

Der er plexiglas foran baren og håndsprit ved siden af fadølsanlægget og flaskerne med gin, vodka og rom, men det lægger ikke en dæmper på det unge publikum, som køber shots allerede klokken halv otte og store kander fyldt til randen med øl. Alle er de mødt op på Vega for at høre de unge lovende og dugfriske musiknavne til den årlige begivenhed Vegas Udvalgte.

Første optrædende er Ydegirl, der er noget af det mest interessante på den danske eksperimenterende musikscene, der tæller navne som Ml Buch og Clarissa Connelly. Hendes virkelige navn er Andrea Novél, og hun har en signatur af klassisk kompositionsmusik og ukonventionel r’n’b. Med på scenen har hun violin, trækbasun, klarinet og et missil i skikkelse af Lola Hammerich fra rockgruppen Baby In Vain på elguitar. Jeg har glemt, at det er kikset at klappe under sangene, og spilder øl på mig selv med det samme. Jeg er rastløs over, at vi skal sidde ned, for mine fødder har sovet siden marts 2020.

Ydegirls koncert er forsigtig og koncentreret, og hendes stemme er varm. Når bandet falder lidt ud af takt og smiler indlevende, liver scenen op, men Ydegirl og bandet tæller takter indvendigt og mister symbiosen med hinanden og publikum. I en af sine sange synger hun om en længsel efter at falde, men under koncerten lader hun ikke stemmen falde ud over de trygge rene toner.