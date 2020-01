Lucia Odoom har hørt morgendagens musiktalenter: Jeg er klar til at melde mig ind i Bouviéns soulsekt

Vegas Udvalgte viste, at der er plads til rock i radioen igen, og at musik gerne må være en syret, soulet, rastløs rodebutik.

Et stemningsskifte rører på sig i dansk musik, for hvor musikken de seneste ti år er gået i en mere strømlinet, glad og glat retning, er popstrømningerne pludselig mere komplicerede og adfærdsvanskelige. Musikken anno 2020 bevæger sig støt mod både uforudsigelighed og spirituel nysgerrighed. En ny generation af artister er ikke bange for at være både rørstrømske og oprørske, og de blander alt fra poesi og techno, soul, r’n’b, rock og jazz til soul, kitschet 80’er-musicalmelodrama og Bollywood-soundtracks. Det var den slags associationer, jeg fik på én og samme aften til den 10. udgave af den årlige begivenhed Vegas Udvalgte på det københavnske spillested Vega.