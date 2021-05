Første store festival aflyser efter politisk aftale

For andet år i træk aflyses musikfestivalen Northside, der skal have været afholdt 3. til 5. juni. Det oplyser festivalen på sin hjemmeside.

Dermed bliver festivalen den første af de helt store, som aflyses, efter at der natten til tirsdag blev indgået en politisk genåbningsaftale.

Aftalen lægger op til, at der maksimalt må være 2000 deltagere ved festivaler mellem 21. maj og 1. august. Northside havde i 2019 35.000 gæster.

»Vi havde så inderligt håbet, at vi ikke skulle stå her igen, og det er med det tungeste festivalhjerte, vi må meddele, at Northside 2021 er aflyst«, skriver festivalen på sin hjemmeside.

»Heldigvis kan vi skimte NorthSide 2022 ude i horisonten, og det bliver den største fest! Vi er allerede godt i gang med planlægningen. Det betyder selvfølgelig også, at vi er i fuld gang med at booke navne og gøre klar til at tage den vildeste revanche for to(!) missede år!«, lyder det videre.

Billetter til 2021- festivalen vil også gælde i 2022. Ønsker man i stedet pengene tilbage, er der mulighed for refusion. Flere detaljer kan findes på Northsides hjemmeside.

Festivalen afholdes i Eskelunden i Aarhus.

Ritzau/kultur@pol.dk