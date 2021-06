Hva', brød caféjazzens superstjerne lige med sit eget princip?

Med et pladesalg på den rigtige side af de 50 millioner eksemplarer har Norah Jones siden debut-albummet, ’Come Away With Me’, fra 2002 etableret sig som en af populærmusikkens sværvægtere og jazzens superstjerner. Alene ’Come Away With Me’ rundede 27 millioner eksemplarer.

Det er en stjernestatus, Norah Jones har taget på sig uden nykker. Måske i bevidstheden om, at man aldrig helt kan vide sig sikker på respekten, når man uden fine fornemmelser krydsbefrugter jazz og pop.