5 hjerter: Ung dansker var helt fantastisk i Tivoli

Publikum smilede, da de havde fået mundbindene af. Mange smilede bag deres visirer. Nogle glemte helt at tage mundbind eller visir på, når de gik glade rundt mellem masser af andre mennesker. Trods obligatoriske tomme sæder var der usædvanligt fuldt i Tivolis kæmpe koncertsal, og fra scenen tog solisten Andreas Brantelid ordet og sagde, at så mange mennesker havde han ikke spillet for i et helt år. Derfor var hans ekstranummer noget ud over det sædvanlige.

En sørgmunter melodi af den russiske romantiske komponist Aleksandr Glazunov, forløst som kammermusik af den suveræne cellist og Tivoli Copenhagen Phils fire strygerkoncertmestre.