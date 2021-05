Ups. Pladeselskab genudgiver album for at hylde død musiker. Han viser sig dog stadig at være i live

Lad os lige slå det fast: Den brasilianske sanger og guitarist José Mauro er i live. Han er 72 og i fuld vigør.

I 2016 genudsendte det britiske selskab Far Out Recording Mauros debutalbum, kultklassikeren ’Obnoxious’ fra 1970, og anførte i pressematerialet, at Maura formodedes at have været død siden 70’erne, muligvis i en motorcykelulykke, muligvis tortureret til døde af militærdiktaturet.

Man har dog nu erfaret fra venner af Mauro, at han hadede fart, og fra Mauro selv, at han langtfra skrev protestsange, derimod naturlyriske, spirituelle sange.

For videre død var han altså ikke, har det nu vist sig, og i den forbindelse har avisen The New York Times interviewet ham via tolk såvel som e-mail.

Miseren er kommet frem i lyset, fordi Far Out nu også genudgiver José Mauros andet og sidste album, ’A viagem das horas’, og selskabet bedyrer, at de i sin tid vitterlig troede på rygterne om Mauros bortgang for mange, mange år siden.

Selv kan Mauro ikke rigtig gennemskue, hvordan historien om hans død er opstået: Han var måske væk fra scenen i nogle år, men der »var ingen grund til at tro, at jeg skulle have været død«, bedyrer den brasilianske musiker til avisen.