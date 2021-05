Nu fortæller Quincy Jones, hvorfor han nægtede at arbejde sammen med Elvis Presley

Den legendariske musikproducer Quincy Jones, der blandt andet er kendt for at give skandaløse interviews, er i sit livs 89. år. Senest har han skabt røre efter en snak over flere sider i magasinet Hollywood Reporter.

Her bliver han spurgt til, om han nogensinde – i tilgift til Judy Garland, Billie Holiday, Frank Sinatra, Charlie Parker og hans måske mest berømte samarbejde, nemlig det med Michael Jackson – har arbejdet med Elvis Presley.

»Nej, ham ville jeg ikke arbejde sammen med«, svarer Jones og uddyber:

»Jeg skrev for orkesterlederen Tommy Dorsey – tilbage i 50’erne engang. Og Elvis kom ind, og Tommy sagde: »Ham vil jeg ikke spille sammen med«. Han var en racistisk mother... – nej, jeg holder kæft nu«.

Quincy Jones bedyrer i samme omgang, at han taler 26 sprog og kan skrive på 7.

»Jeg taler serbokroatisk. Tyrkisk. Jeg skriver arabisk«.

Hvor lærer du sprog henne, spørger Hollywood Reporter uskyldigt.

»Hvem er de bedste sproglærere, mand? Kom nu!«.

Kvinder?

»Præcis!«.

Quincy Jones, der fyldte 88 i marts, har især på sine ældre år demonstreret en næsten barnlig glæde ved at provokere det bornerte samfund, han føler, han er en del af. Hans interviews er guldgruber for folk, der vil finde smuds og skandaler. Men de kommer heller ikke af ingenting åbenbart. Som Hollywood Reporter anfører, har Jones ofte besværet sig over racediskrimination i musikbranchen – og i filmdelen af Hollywood, hvor han har været en fast del siden 50’erne.

Michael Jacksons album ’Thriller’ modtog 30 gange platin og hænger i en særlig ramme i hans hjem i Bel Air sammen med for eksempel de håndskrevne noder til hitsangen ’We Are the World’.