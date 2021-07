Doja Cat er en lystig, men lovlig langtrukken dynamitstang af sex, rap, fis og ballade

Den amerikanske popmusiker og sangskriver Doja Cat er fornøjeligt selskab. Og det er ikke kun, fordi hun gerne vil knalde hele tiden. Men sex gennemsyrer nu engang superstjernens nye, tredje studiealbum, ’Planet Her’.

Det er et album, der går ind i sommeren med røde kinder og løftet Soundboks. Det står klart allerede fra den lystigt buldrende afropop på åbningsnummeret ’Woman’, der sætter barren højt – måske også lidt for højt. For Doja Cat har svært ved at holde kadencen hele vejen igennem det tre kvarter lange album, der havde stået langt stærkere, hvis hun havde skåret de svage sange fra og i stedet udgivet ’Planet Her