Ganger tager en tredjedel af priserne ved Steppeulven

Bandet Ganger står som den helt store vinder ved uddelingen af de danske musikkritikeres priser, Steppeulven, søndag aften på Bremen Teater i København.

Tre priser blev det til for bandet, som var nomineret i fire kategorier.

Albummet ’Tro’ fra 2020 skaffede bandet prisen for Årets Udgivelse.

Prisen for Årets Vokalist gik til tre af bandets forsangere, Ninna Lundberg, Mille Mejer Djernæs Christensen og Thomas Bach Skaarup.

Aftenens tredje og sidste pris til bandet gik til Thomas Bach Skaarup for Årets Tekstforfatter.

Ganger brød igennem med hittet ’Olympisk’ fra 2019.

Særligt bandets anderledes lydunivers, hvor der arbejdes med skæve samples og anekdoter, har opnået stor anerkendelse blandt anmeldere.

Ved Steppeulven 2020 modtog Ganger to priser. Det var for Årets Sang for nummeret ’Olympisk’ og Årets Håb.

Der var i alt ni priser, der blev uddelt ved søndagens begivenhed. Tidligere er der blevet uddelt 11 priser, men grundet coronakrisen har man ikke uddelt priser for Årets Livenavn og Årets Musiker.

Priserne uddeles af Foreningen af Danske Musikkritikere, som består en række musikjournalister og -anmeldere, der til daglig arbejder professionelt med musik.

De kigger tilbage på det forgangne år og beslutter, hvilken musik de mener, er af den højeste kvalitet samt de kunstnere, som leverer de bedste præstationer.

Den særlige Pionerpris gik til den folkekære musiker Lars Lilholt.

»Lars Lilholt er en kulturbærer, som til trods for periodisk næserynken fra Kulturdanmark på usnobbet og mesterlig vis har næret, udviklet og populariseret vores fælles musikalske arvemateriale, lyder det i motivationstalen fra Foreningen af Danske Musikkritikere.

Prisen gives modsat de andre priser ikke kun for musikalske præstationer i det forgangne år, men for at have skabt et markant aftryk på den danske musikscene.

Steppeulven 2021 Årets Håb: Joyce. Årets Vokalist: Ninna Lundberg, Mille Mejer Djernæs Christensen og Thomas Bach Skaarup fra Ganger. Årets Tekstforfatter: Thomas Bach Skaarup fra Ganger. Årets Producer: Astrid Engberg. Årets Komponist: Henriette Sennenvaldt. Årets Sang: Natasja, Tessa og Karen Mukupa med ’Til Banken’. Initiativprisen: Foreningen Musikbevægelsen af 2019. Årets Udgivelse: Ganger med albummet ’Tro’. Pionerprisen: Lars Lilholt. Kilde: Foreningen af Danske Musikkritikere Vis mere

Tidligere har kunstnere som Gnags, Anne Linnet, Sort Sol, CV Jørgensen og Sebastian modtaget prisen.

Steppeulven er blevet uddelt siden 2003 og er en hyldest til både nye og etablerede navne på den danske musikscene. Prisen er opkaldt efter det danske rockorkester Steppeulvene fra 1960’erne.

Prisuddelingen foregår normalt i januar måned, men grundet coronakrisen blev prisuddelingen udsat til juni.

Ud over Ganger og Lars Lilholt modtog blandt andre Karen Mukupa, Tessa og den afdøde rapper og sangerinde Natasja prisen for Årets Hit med sangen ’Til Banken’. Prisen for Årets Håb gik til rockbandet Joyce.

ritzau