Er han soulmusikkens Ed Sheeran? Ikke rigtig, for han er faktisk til at holde ud at høre på

Groft sagt kan man vel sige, at Leon Bridges synger en slags cafémusik med sjæl, belysningen er sat med stor omhu. Han debuterede i 2015 med albummet ’Coming Home’, hvilket han blevet nomineret til en Grammy for i kategorien bedste r’n’b-album. Han har 10 millioner månedlige lyttere på Spotify og ser skarp ud, godt stylet med vintagetøj og armbåndsur, godt hår. Hans borgerlige navn er Todd Michael Bridges, han er 32 år og fra Texas.

Bridges er blevet sammenlignet med Sam Cooke og Otis Redding, han dukker op på alle playlister med soft soul – første gang, det skete for mig, troede jeg, at han var et navn fra 60’erne, som jeg havde overset – og man har kunnet se ham spille sammen med så forskellige navne som countrystjernen Kacey Musgraves, rapperen Macklemore og det psykedeliske rockband Khruangbin. Bridges er derudover at finde på Spotify-playlisterne ’Ren hygge’, ’Feelin’ Good’ og ’Just Good Music’.