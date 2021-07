5 hjerter: Hun sætter ting sammen og ser, hvad der sker. Og det er både fænomenalt og forløsende

Selv om man lytter til ny musik med nok så åbne ører og et åbent sind, lytter man vel også altid med alt det, man tidligere har hørt – forsøger helt automatisk at placere den et meningsfuldt sted. Popmusik handler i høj grad om tryghed, om at finde sikkert hjem i sangen. At forestille sig en lyd, der ikke refererer til noget, man har nogen erfaringer med, er en både skræmmende og umulig tanke.

L’Rains andet album, ’Fatigue’, placerer sig et sted midtimellem – mellem en eksperimenterende nulstilling af vanelytningen på den ene side og pop på den anden. Taja Cheek, der alene udgør projektet, har en baggrund i New Yorks kunstscene, men en del af ’Fatigue’ er indspillet i Sunset Sound-studiet i Los Angeles, hvor Beach Boys i 1966 indspillede ’Pet Sounds’. Det giver mening at tænke på – Cheeks vokaler flyder i flere lag gennem sangene på en måde, der får én til at tænke på Brian Wilson, på hans stemmearbejde, der blev skabt i det samme ekkorum af stenvægge, og i øvrigt på hans innovative måde at bruge kompositionsmusik på i et popunivers.

